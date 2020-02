DOS'46 rekent af met koploper TOP

De korfballers van DOS'46 uit Nijeveen hebben bij koploper TOP uit Sassenheim een overtuigende zege gepakt in de Korfbal League. In een volle speelhal De Korf wonnen de bezoekers met 26-29. Door de zege komt de ploeg van Pascal Zegwaard op 14 punten.

Vanaf het eerste fluitsignaal speelde DOS'46 fanatiek. Tot aan 6-6 gingen beide ploegen gelijk op, maar daarna wisten de bezoekers uit Nijeveen langzaam uit te lopen. Verdedigend deed TOP Sassenheim zichzelf te kort, en door een aantal fenomenale treffers van Drentse zijde was de tussenstand bij rust al 11-17 in het voordeel van DOS.

8 punten

Ook na de rust was de eerste slag voor de ploeg van Zegwaard. Door Pascal Frieswijk en Fardau de Boer liep de voorsprong op naar 11-19. Daarna kwam TOP weer iets beter in de wedstrijd en liep het verschil terug naar vijf punten. Het was echter een scherp schietende Max Malestein die zijn ploeg op een aantal fraaie treffers trakteerde om zo de voorsprong vast wist te houden.

Met nog drie minuten op de klok werd de wedstrijd voor DOS'46 nog weer spannend. De thuisploeg had het verschil terug gebracht naar twee punten. De Nijeveners wisten de korf, na het geblesseerd uitvallen van Jesse de Jong, niet meer zo vaak te vinden. Ook TOP kwam echter niet meer aan scoren toe, en vlak voor het eindsignaal was het 'Man of the Match' Max Malestein die de eindstand op 26-29 bezegelde.

Hard geknokt

"We hebben nog nooit zo goed geschoten," sprak Zegwaard na afloop van de partij. "TOP schoot niet goed en zat niet lekker in de wedstrijd. Dat wisten wij na de beelden van vorige week en daar wilden we gebruikt van maken. Dat is geen garantie voor succes, maar vandaag hebben we er hard voor geknokt en terecht gewonnen."

De volgende wedstrijd van DOS'46 is volgend weekend in eigen huis. Dan staat de Noordelijke derby tegen LDODK weer op het programma.