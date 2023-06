Drentse gemeenten herkennen zich niet in rapport ombudsmannen over crisisnoodopvang

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman kwamen vandaag met een alarmerend rapport over de mensonterende situatie van asielzoekers in de crisisnoodopvang. Maar Drentse gemeenten herkennen zich niet in dat rapport.

"De crisisnoodopvang is bedoeld als tijdelijk, maar de asielzoekers die ons land binnenkomen zitten er tot wel acht maanden", zo meldden de Ombudsmannen. Verder zijn de leefomstandigheden onder de maat: "Gezinnen zitten vaak in kleine ruimtes en kunnen vaak niet zelf koken", aldus het rapport.

Kleinschalige locaties

"Ook is er meestal geen dagbesteding en gaan kinderen niet naar school. Een ander punt is dat de asielzoekers heel vaak moeten verhuizen. Dat alles samen heeft ernstige gevolgen", zegt de kinderombudsvrouw. Zo eten kinderen soms niet meer.

In totaal zitten er 340 asielzoekers in Drenthe in de crisisnoodopvang verdeeld over zeven gemeenten; in vier gemeenten verblijven ook kinderen. Het gaat meestal om kleinschalige opvang in hotels of voormalige zorglocaties. Op een aantal daarvan kunnen de mensen zelf koken en de meeste kinderen gaan naar school.

Meeste kinderen naar school

Zo verblijven zo'n vijftig asielzoekers in voormalig hotel De Biester in Gieten. Hier wordt het eten nu geregeld via catering, maar binnenkort kunnen mensen zelf koken, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze. Asielzoekers hebben een eigen kamer met eigen sanitair. Bijna alle kinderen gaan naar school en voor volwassenen zijn er onder meer taallessen als vorm van dagbesteding.

Ook bij de crisisnoodopvang in Diever kunnen de dertig asielzoekers zelf koken, vertelt een woordvoerder van de gemeente Westerveld. De asielzoekers kunnen zelf koken en de kinderen gaan naar school; vervoer is geregeld. Privacy is er volgens de woordvoerder ook voldoende en de volwassenen krijgen Nederlandse les.

Verhuizingen blijven

Het Rode Kruis meldt dat er bij de crisisnoodopvang in Alteveer zelf kan worden gekookt door de maximaal 45 asielzoekers. Er is genoeg ruimte voor privacy overdag, maar overnachten gebeurt wel deels gezamenlijk. Drie kinderen in de basisschoolleeftijd gaan niet naar school. Scholen voor asielzoekers hebben volgens de woordvoerder sowieso te maken met gebrek aan capaciteit, ook vanwege het hoge aantal kinderen uit Oekraïne.

Maar ook al zijn de locaties in Drenthe dan wel redelijk, dan nog zitten de asielzoekers veelal in een uitzichtloze situatie en zijn er veel verhuisbewegingen. Dat is een probleem dat de gemeenten niet op kunnen lossen; dat is aan de landelijke overheid.

Oplossing ver weg

Dit is niet het eerste rapport dat tot de conclusie komt dat asielzoekers in de crisisnoodopvang in een schrijnende situatie zitten. En toch lijkt er niets gebeuren. Politiek ligt het heel gevoelig. Morgen debatteert de Tweede Kamer er weer over.