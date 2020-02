Sudosa Desto dames winnen opnieuw in Topdivisie

In de Topdivisie hebben de dames van Sudosa-Desto vandaag een overtuigende 3-0 zege gepakt op directe concurrent US Amsterdam. Na de overwinning van vorige week op Orion is dit alweer de tweede zege van 2020. Daarmee wordt het gat met de degradatiezone steeds verder vergroot.

De nummer 11 in de stand was geen partij voor de nummer 9. Sudosa-Desto won de eerste set tamelijk eenvoudig met 16-25. De tweede set was in 19-25 voor de Assenaren en alleen in de derde set wist US Amsterdam in 21-25 in de buurt van Sudosa-Desto te eindigen. Hiermee scoorde de ploeg van trainer Mark Afman de volle pond.

Door de zege klimt Sudosa-Desto naar de 9e plaats in de stand met 18 punten uit 14 wedstrijden. Het gat met de gevarenzone is nu 5 punten. Volgende week ontvangt Sudosa-Desto VCN uit Cappelle. Die ploeg staat tweede in de stand.