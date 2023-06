12 juli is er een nieuw provinciebestuur

12 juli is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten ofwel het provinciebestuur. BBB, VVD, PvdA en CDA presenteren dan het collegeakkoord en welke gedeputeerde wat gaat doen.

"De formatie loopt goed en zelfs het vooraf verwachte lastigste dossier landbouw/natuur/stikstof is mooi in balans" laat BBB-onderhandelaar en fractievoorzitter Gert-jan Schuinder weten. "Ik lees de belangen van alle partijen die aan tafel zitten terug in dat dossier. Over de inhoud zijn we het 95 tot 98 procent eens, het is nu nog punten en komma's."

Dus beginnen de vijf partijen, onder leiding van formateurs Johan Baltes en Roelie Goettsch, nu aan de verdeling van de financiën voor alle onderdelen en het sluitend maken van de begroting.

Vanavond praten de vijf politici over welke gedeputeerde van welke partij wat gaat doen. Schuinder: "Iedere partij heeft z'n wensenlijstje ingeleverd bij de formateurs. Welk dossier ze graag als eerste willen en welke als tweede. Ik weet dat het een flinke puzzel gaat worden."

Gebiedsgedeputeerden

Drenthe krijgt in ieder geval vier gebiedsgedeputeerden, een idee uit de BBB-koker. "Naast je taak als bijvoorbeeld gedeputeerde van landbouw of verkeer, ben je ook gedeputeerde van noord-, zuid-, oost- of west-Drenthe. Je bent voor alles in jouw gebied het aanspreekpunt voor de inwoners. Als je als gebiedsgedeputeerde van Noord-Drenthe naar een avond over het opheffen van buslijnen gaat, maar je bent niet de gedeputeerde van vervoer, dan neem je een OV-ambtenaar mee. We denken dat deze manier van werken directer en dichterbij de inwoners is" zo liet Schuinder al eerder aan RTV Drenthe weten bij een inkijkje in de collegeonderhandelingen.

Laatste woord aan de fracties

De fracties van de vijf partijen hebben uiteindelijk het laatste woord. Schuinder: "Die zijn de afgelopen tijd in alle onderwerpen steeds meegenomen en er is steeds terugkoppeling geweest. Ik verwacht niet dat wanneer straks het collegeakkoord af is, er een fractie is die 'nee' zegt. Dan ben je drie maanden op vakantie gewest of heb je drie maanden onder een hunebed gezeten."

"Maar wat we van Friesland hebben geleerd (de coalitieonderhandelingen in de provincie Friesland zijn stukgelopen nadat al een akkoord was bereikt maar de PvdA zich terug trok, red.) is dat we pas echt een college hebben als ook de ledenbijeenkomst van de PvdA is geweest."