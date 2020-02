Averij voor E&O in topper tegen Hellas

E&O kwam al vroeg op achterstand en liep vervolgens de hele wedstrijd achter de feiten aan. Bij rust had de thuisploeg een voorsprong genomen bij een stand van 15-11. Na de rust liep Hellas echter alleen maar verder weg en werd het verschil zeven punten, met nog een kwartier te spelen. Vervolgens hield de ploeg van trainer Freek Gielen de schade beperkt, maar kon een ruime nederlaag niet meer afgewend worden.

Wisseling in dekking

"We begonnen te slap aan deze wedstrijd," stelt Gielen na afloop. "We speelden in een 5-1 dekking, maar die werkt alleen als je er zelf veel werk in steekt. De jongens waren echter vaak te laat of niet fanatiek genoeg. Toen zijn we over geschakeld naar 6-0 dekking en dat ging iets beter, maar niet voldoende. Doordat we bijvoorbeeld Daan Molenbroek missen door een blessure spelen we met een heel jonge ploeg, en tegen het ervaren Hellas merk je dat je dan tekort komt. De ervaring en structuur ontbrak bij ons," aldus de trainer.

De topper wacht

De nederlaag is een smet op de aspiraties van Gielen en zijn team, maar met de topper van volgende week tegen koploper Quintus is er geen tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. "Eigenlijk moesten we deze wedstrijd winnen om nog kans te maken op de koppositie. Dat kan tegen Quintus altijd recht gezet worden, maar tegenover zijn sterke tegenstander kan je daar niet op gokken. Wat dat betreft is het jammer van de lange winterstop, want dat heeft ons wel enigszins uit het goede ritme gehaald. we weten nu dat we op scherp moeten staan tegen Quintus, want als je die verliest zijn we eerst wel even klaar wat betreft de bovenste twee posities."