Opnieuw schapen doodgebeten: 'Hij vreet ze niet, hij speelt met ze'

Eigenaar Rolf Smit schrok behoorlijk van de ravage die hij vanochtend aantrof in de wei. "Twee van de schapen waren meteen dood. Die misten een rib en keek je zo naar binnen. Het vel was er helemaal afgetrokken", vertelt hij. Twee andere schapen waren ernstig toegetakeld en moesten worden afgemaakt. "Bij de laatste moest de staart worden geamputeerd."

Smit vreest dat het niet bij deze vijf slachtoffers blijft. "Waar ik heel bang voor ben, is dat de rest van mijn kudde gaat verwerpen", vertelt hij. Dat houdt in dat lammeren doodgeboren worden, in dit geval door stress bij de schapen. "Ik ben nu bang dat ze binnen een week allemaal dood in het land liggen."

'Een behoorlijk gevecht'

Volgens Smit is het wel zeker dat een wolf de schapen gedood heeft. "Ik heb ook wel pootafdrukken gezien. En het is een behoorlijk gevecht geweest", zegt hij. Als het een wolf was, had hij volgens Smit wel zijn poten vol aan zijn slachtoffers. "Ze moeten behoorlijk geknokt hebben. De twee die al dood waren, zijn mijn beste fokooien. Die zijn behoorlijk vierkant en wegen dik honderd kilo. Die hebben wel terug gevochten."

Vanochtend is meteen DNA bij de schapen afgenomen. Dat wordt onderzocht om te kijken of de schapen inderdaad door een wolf zijn gedood. Als dat zo is, kan Smit op een vergoeding rekenen. Maar het gaat dan om de gedode schapen. "De lammeren ín de schapen zitten daar niet bij in."

De mogelijke wolvenaanval komt niet helemaal als een verrassing voor de schapenhouder, maar het viel hem toch rauw op zijn dak. "Ik wist dat het een keer moest gebeuren, maar het is een rare gewaarwording als je dat aantreft. Ik doe dit voor de hobby, maar ik voer het uit met passie. Dit wat er nu gebeurt, doet mij zeer. Hier doe je het niet voor." De schapen zouden over twee weken naar binnen gebracht worden omdat ze lammeren krijgen. "Ik heb ze nu uit het perceel gehaald, maar ik twijfel nu of ik nog wel schapen wil blijven houden."

Hij laat weten zich zorgen te maken over de fauna in de regio op de langere termijn. "De wolf wordt gigantisch de hand boven het hoofd gehouden, maar past niet in het Nederlands Beheer", zegt hij. "Dit gaat ten koste van het wild in Nederland. Er blijft geen enkel wild dier over in de natuur op deze manier."

Tranen in de ogen

Dierenarts Lisa Schäffler die ter plaatse kwam om de schapen uit hun lijden te verlossen, reageert ook op de 'moordpartij' op Facebook. "Er loopt een wolf in Drenthe. Hij jaagt geen wild. Hij jaagt schapen. Hij vreet ze niet, hij speelt met ze." Pas op, bij haar bericht staan heftige foto's van de dode schapen die zichtbaar zijn als je ze aanklikt.

Meer aanvallen

De aanval op de schapen van Smit staat niet op zichzelf. In het gebied werden in januari al vier keer schapen aangevallen. Bij Hooghalen werden vorige maand dertien schapen gedood. Bij Zwiggelte zes schapen en op 24 januari werd bij Amen ook een doodgebeten schaap gevonden. In alle gevallen is het nog niet bekend of een wolf de dader is.