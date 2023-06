Radiotelescoop Westerbork onthult kosmische geheimen met zwaartekrachtgolven

De drie Britse wetenschappers ontdekten door hoogfrequentie de zwaartekrachtgolven. Daarvoor gebruikten ze een antenne van enkele kilometers. De nieuwe ontdekking met de telescoop in Westerbork heeft een frequentie van lichtjaren. Het netwerk van telescopen heeft daardoor de gehele Melkweg als antenne.

"Als je een orkest hebt, dan is LIGO een partij violen en zijn wij met dit onderzoek een contrabas", legt Janssen uit. "We weten nog niet precies wat het betekent, maar weten nu dat we er zijn."

Taart

Officieel mogen ze niet zeggen dat ze zwaartekrachtgolven gemeten hebben, omdat het niet volledig voldoet aan alle wetenschappelijke voorwaarden. "Er is een hele kleine kans dat de betrouwbaarheid niet klopt", aldus Janssen. "Maar als we dit onderzoek samenvoegen met het onderzoek dat Amerikaanse, Australische en Chinese onderzoekers vandaag ook presenteren, hebben een betrouwbaardere kijk op de data." Over twee jaar is alle data samengevoegd en geanalyseerd. Is er dan wel taart? "Ja dan is er zeker taart!"

Het is volgens Janssen een van de grootste projecten ooit met de radiotelescoop in Westerbork. "Sorry als ik een van mijn collega's daarmee beledig", besluit ze lachend.