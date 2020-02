Telgenkamp: Alles leuk en aardig, maar we staan wel met lege handen

"Ik heb nog wel wat ballen kunnen pakken, maar uiteindelijk verliezen we hier wel gewoon met 3-0. Dan kan ook ik niet tevreden zijn natuurlijk", aldus Telgenkamp.

We kregen een paar kansen kort na rust en hadden toen eigenlijk een goal moeten maken. Dennis Telgenkamp, keeper FC Emmen na de nederlaag bij Feyenoord

Volgens de doelman speelde Emmen een slechte eerste helft, maar was er vertrouwen dat de Drentse club het in de tweede helft zou kunnen herstellen. "We hebben dat vorige week ook bewezen tegen Vitesse en ook vandaag was het goed na rust. We kregen een paar kansen en hadden eigenlijk een goal moeten maken."

"Ik hoorde net dat de tweede tegengoal viel uit een onterechte vrije bal. Dat is dan wel pech."

'Goed voor mijn talen'

Basisdebutant Kerim Frei maakte volgens Telgekamp een prima indruk. "Mooi dat de club een speler van dat kaliber kan halen. Dat de club ook nog een keeper heeft gehaald snap ik. We zijn maar met z'n drieën. Het is ook goed voor mijn talen, want we kunnen dit jaar heel veel talen leren bij de club."

