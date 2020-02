Dick Lukkien: We gaan nog veel plezier beleven aan Kerim Frei

"En dus blijft hangen", vervolgt de oefenmeester, "dat we met nul punten staan, maar dat we toch verder zijn dan exact een jaar geleden." Een jaar geleden begon Emmen ook met 4 punten uit de eerste twee duels na de winterstop, waarna een periode van zeven duels aanbrak zonder zege.

Als je kijkt naar het niveau dat Emmen kan halen, ook tegen Feyenoord, kan je je niet voorstellen dat er opnieuw zo'n negatieve reeks komt. "Daar moet een trainer volgens mij niet op reageren, want dan roep je dingen over jezelf af. Wij gaan gewoon rustig verder en gaan ons vanaf nu richten op het duel tegen FC Twente."

De kans voor de debutant

Het had gisteravond dus heel anders kunnen lopen, als kersverse aanwinst en basisdebutant Kerim Frei de kans kort na rust had benut. "Het duurde te lang voordat de aanname kwam. Ik vind dat hij naar de bal toe had moeten gaan en dan had ie, in de aanname voor de verdediger langs moeten snijden. In dat geval heb je meer tijd en dwing je de verdediger misschien wel tot het maken van een overtreding. Nu liet hij de verdediger terugkomen." Frei zelf moest het moment nog terugzien om een goed oordeel te vellen. "Ik zou het nu eerlijk gezegd niet weten", aldus de nieuweling.

We hebben verloren met 3-0, dus dat ik goed speelde maakt niet zo heel veel uit. Kerim Frei, basisdebutant van FC Emmen

Frei kreeg buiten die kans veel lof. Ook van Dick Lukkien. "Hij heeft laten zien dat hij van meerwaarde is voor onze ploeg. Hij is snel, kan geweldig dribbelen en heeft scorend vermogen. Ik weet zeker dat we aan hem nog veel plezier gaan beleven." De huurling (met optie tot koop) van Istunbal Basaksehir reageerde bescheiden op de woorden van zijn trainer. "We hebben verloren met 3-0, dus dat ik goed speelde maakt niet zo heel veel uit."

Eindelijk verslaat Dick die andere Dick

Tot gisteren had Dick Advocaat niet gewonnen van Dick Lukkien, maar daar kwam dus verandering in. "Daar heb ik hem mee gefeliciteerd", laat Lukkien weten. "Hij vond dat het ook tijd werd om een keer van Emmen te winnen, maar hij maakte ook een compliment over ons veldspel. Dat is wel leuk om te horen."

Goedkope treffers

Over de tegengoals was Lukkien uiteraard niet te spreken. "Die eerste geven we gewoon cadeau. De bal die Peña geeft op Hiariej is beneden alle peil. Hiariej komt vervolgens in duel, maar gaat het duel veel te slap aan. Bijl rekende op de bal van Hiariej en kan dus niet meer meeverdedigen en dan spelen ze het wel mooi uit. Overigens volstrekt logisch en terecht dat Bijl daar voor diepgang kiest." Ook de tweede Feyenoord-treffer was volgens Lukkien een goedkope goal. "Zij krijgen zomaar een vrije bal, terwijl die eigenlijk voor ons had moeten zijn. Malacia maakt de overtreding, maar Chacon wordt voor zijn reactie op die overtreding bestraft. Vervolgens verdedigen we gewoon niet goed trouwens."

Als je mij drie weken geleden had verteld dat Anco vandaag minuten zou maken had ik je niet geloofd. Dick Lukkien, over de invalbeurt van Anco Jansen

Vlak nadat Feyenoord via Sinisterra de derde goal maakte bracht Lukkien Anco Jansen en Filip Ugrinic binnen de lijnen. Twee toch opvallende wissels. De eerste omdat dit pas zijn tweede optreden was, na een korte invalbeurt tegen Vitesse thuis. "Als je mij drie weken geleden had verteld dat Anco vandaag minuten zou maken had ik je niet geloofd", aldus Lukkien. Ook de invalbeurt van Ugrinic was toch wel bijzonder. De middenvelder liet op de laatste dag van de winterse transferperiode een transfer naar de Italiaanse Serie B schieten, ondanks dat hij de laatste maanden zeer weinig aan spelen toekomt. Lukkien: "Maar hij is goed bezig de laatse tijd en ik wilde hem daarvoor belonen."

