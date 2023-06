Provincie stelt debat toekomst GAE op het laatste moment uit: 'Echt kwalijk'

Geneeskundestudent Liselot Raat zou vanochtend haar zegje doen over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE), maar houdt haar bijdrage nog even tegen de borst. De voorzitter van de Jongerenadviesraad Drenthe voelt zich niet serieus genomen door Provinciale Staten, omdat zij op het laatste moment besloten de toekomst van het vliegveld pas later te gaan behandelen.

"Ik ben zwaar teleurgesteld in de manier waarop dit nu gaat", begon Raat haar korte maar felle betoog vanochtend. Dit deed ze nadat de Statenfracties net een halfuur spraken over het wél of niet door laten gaan van het debat over het vliegveld.

'Wachten nog op antwoorden'

Sam Pormes (GroenLinks) wil dat een nieuw, nog te vormen college gaat spreken over 'Eelde'. "We wachten nog op een rapport van Adviesbureau Berenschot en een aanvraag voor het luchthavenbesluit van het vliegveld", zegt hij. "Daarnaast zijn er negentien vragen van de Partij voor de Dieren en dertien van GroenLinks die nog beantwoord moeten worden."

In totaal waren zes partijen voor het uitstellen van het agendapunt, terwijl acht het punt vandaag wilden bespreken. Het reglement van orde stelt dat het agendapunt dan kan worden besproken, maar voorzitter Annigje Udinga deed het voorstel om Liselot Raat het woord te geven en het punt dan na de zomer te behandelen.

'Echt kwalijk'

Raat hield het vervolgens kort en besloot niet haar hele verhaal af te steken. "Omdat het vandaag toch niet behandeld wordt. Dan had ik net zo goed een memo kunnen sturen."

Wél nam ze van de gelegenheid gebruik om de gang van zaken in de Staten te bekritiseren. "Twee weken geleden zou ik al inspreken, toen ben ik de dag van tevoren afgebeld. Nu blijkt dat we het wéér niet gaan bespreken. Dat vind ik echt kwalijk."

Tipje van de sluier

Statenlid Alfred Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) baalde van de gang van zaken. "Ik zit hier met plaatsvervangende schaamte." Later zou hij - bij wijze van statement en met een vette knipoog - vragen om uitstel van een ander vergaderpunt.

De toekomst van Groningen Airport Eelde wordt na het zomerreces weer behandeld. Jongerenadviesraad-voorzitter Raat weet nog niet of ze dan aanwezig is. "Maar ik hoop dat, áls ik er ben, ik dan wel mijn zegje kan doen."