Ben Vosk, Rob Motes, Nick Mercado en Steve Lord vormen samen de band These Wild Plains. Ze komen uit Boston en na hun debuutalbum in 2013 werd de band in 2015 genomineerd voor de Boston Music Award. De Americana van These Wild Plains is er één van het lome soort waarin de country en de rock elkaar in een dusdanig evenwicht houden dat de liefhebbers van zowel country (rock) als de rock beiden tevreden zijn. Thrilled To Be Here is hun nieuwste album.