Miljoenenproject tegen wateroverlast Norg-West opnieuw uitgesteld: 'Waarschijnlijk begin 2024'

Bewoners van de woonwijk Norg-West moeten nog even geduld hebben, want een nieuwe riolering zit er nog niet in. Als alles mee had gezeten was het miljoenenproject gestart na de bouwvak in 2023, maar dat zit het niet. Daarom wordt het waarschijnlijk begin volgend jaar dat de wijk op zijn kop wordt gezet voor een nieuwe riolering.

Het riool in de wijk moet vervangen worden, omdat de wijk al jaren kampt met wateroverlast. En naast het beter regelen van afvoer van regenwater, krijgt Norg-West ook een make-over. Er komt meer groen en het wordt een duurzamere wijk. Dat zijn werkzaamheden die boven de grond plaatsvinden.

'Opnieuw naar de tekentafel'

Dat het tegenzit komt door berekeningen die gemaakt zijn voor het ondergrondse gedeelte in de wijk, vertelt wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen Noordenveld). "Tijdens de bewonersbijeenkomst vorig jaar heb ik ook al gezegd dat een aantal uitgangspunten niet kloppen en we dus opnieuw naar de tekentafel moeten. Daar zijn we de afgelopen tijd mee bezig geweest en dat zit tegen."

Het aangepaste plan lag ondertussen intern klaar, maar daar was er nog discussie over één onderdeel. "En daar ligt de reden dat we het nu weer moeten uitstellen. Dit onderdeel vergt nog nader uitzoekwerk. Daarom kunnen we niet starten na de bouwvak van dit jaar", zegt Ipema. Dat ze niet later dit jaar starten, heeft te maken met dat ze vlak voor de winter de straten niet opentrekken.

Gebrek aan communicatie

Buurbewoner Remko Nieboer is het wachten inmiddels zat, niet omdat het zo lang duurt, maar vooral omdat er niet gecommuniceerd wordt naar de buurt. "Wij weten van niks. Er wordt niet of nauwelijks iets gecommuniceerd met de buurt. Als wij niks zouden vragen aan de gemeente, dan weten we ook niks. En dat is het probleem."

Een aantal weken geleden kreeg de buurt een brief waarin stond dat er pas in het voorjaar van 2024 werkzaamheden gaan plaatsvinden in de buurt. Maar verder heeft Nieboer niemand gezien in de straat. "Laat je gezicht eens zien en voel je betrokken bij de inwoner. Maar men kijkt niet verder dan Roden. Zo komt het een beetje over."

'Houdt de mensen bezig'

Dat de gemeente het riool gaat aanpakken, daar is Nieboer blij mee. "En vooral dat ze ook gelijk de hele wijk gaan aanpakken. Dus niet alleen onder de grond, maar ook daarboven. Alleen er zijn straten waar mensen hopen dat het maar droog blijf, want anders hebben ze daar natte voeren. En dat lijkt mij niet de bedoeling."

Wethouder Ipema vindt het vervelend om deze verhalen te horen. "Ik begrijp het wel dat de buurt het vervelend vindt. Het is geen leuke boodschap om te communiceren, maar we hebben nog niks concreets. Dus we kunnen ook nog geen concreet nieuws brengen."

Start in 2022