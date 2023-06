Duitse toeristen leveren Drenthe 350 miljoen euro op

Ruim 3 miljoen Duitse toeristen bezochten vorig jaar tijdens een dagje weg de provincie Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de provincies. "Duitsers passen heel goed in onze provincie", zegt Miranda Horstman van Marketing Drenthe.

De bezoeken van de oosterburen leverden Drenthe vorig jaar 350 miljoen euro op. "Wat Duitsers in Drenthe vooral doen is winkelen, de natuur ingaan en iets eten of drinken in de Drentse horeca. Ook bezoeken ze veel attracties, zoals Wildlands en het Drents Museum", vertelt Horstman.

Duitsers geven bovendien gemiddeld vier tot vijf keer zoveel geld uit dan een Nederlander.

Natuur

"Wij hebben zelf ook onderzoeken gedaan en Duitsers zijn echt onder de indruk van hoe mooi de natuur hier is", vervolgt Horstman. Daarbij is het fietsnetwerk van belang, omdat ze dit in hun eigen land niet gewend zijn. "En wat ik zelf opvallend vond, is dat wij goed zijn ingericht op kinderen, dus heel kindvriendelijk zijn", merkt Horstman op.

In het onderzoek van NBTC is daarnaast te zien dat in het eerste kwartaal van dit jaar 3,5 keer zoveel overnachtingen van Duitse gasten plaatsvonden in Drenthe in vergelijking met een jaar eerder. 237.000 Duitsers brachten hun vakantie door in Drenthe.

Drents DNA

Uit het onderzoek komt naar voren dat het profiel van de Duitse gast goed aansluit bij het Drentse dna. "Je ziet gewoon dat de Duitse gast heel goed mengt met de Drentse bewoner", aldus Horstman. "De Duitse gast geniet van de omgeving en vindt het leuk om met de Drent contact te hebben."

Horstman concludeert ook dat Duitsers trouwe gasten zijn. "Als je eenmaal een Duitser in je provincie hebt gehad, dan is die ook geneigd om sneller terug te komen."

Moedertaal