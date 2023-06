Eis: cel voor het invoeren van hennep via een pakketdienst

Een 31-jarige man uit Zwolle heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) als voorman binnen een pakketdienst schuldig gemaakt aan het invoeren van hennep. De man pikte in 2021 gesealde koffers uit Spanje uit het depot in Meppel voor verdere transport. Tegen de man is een celstraf van twaalf maanden geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

"Een legitiem bedrijf wordt gebruikt voor louche praktijken. Dit is een vorm van ondermijnende criminaliteit waar doorgaans slecht een vinger achter te krijgen is", zei de officier van justitie over dit gedrag. Begin juli 2021 meldde de bedrijfsrecherche zich bij de politie. Er was op een depot in Meppel een gesealde koffer met ruim zeven kilo hennep onderschept.