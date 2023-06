Tynaarlo streeft naar 'meer welzijn en minder zorg'

Tynaarlo wil meer aandacht voor het welzijn van inwoners van de gemeente. Speerpunten zijn goedkopere zorg en het tegengaan van vereenzaming. Dat hebben onder meer de gemeente, Stichting Neie Naober, Sport Drenthe en Woonborg met elkaar afgesproken in een convenant.

In het convenant 'Door meer welzijn minder zorg' spreken de ondertekenaars af meer samen te werken en te investeren in het 'welzijn en welbevinden' van mensen uit Tynaarlo.

Samenwerking de crux

"Dit proces is al een tijdje geleden ingezet", zegt wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks). "We kijken al een tijdje hoe we de zorgbehoefte in de gemeente lager krijgen. Als gemeente kun je daar niet zo veel in, daar heb je partijen voor nodig die in de samenleving staan. Neem dus woningcorporaties, huisartsen en andere partijen die met inwoners te maken krijgen waar het misschien even wat minder mee gaat."

De gedachte is dat, door in te zetten op het tegengaan van vereenzaming en het bevorderen van bewegen, de zorgvraag in de gemeente afneemt. Daar is samenwerking voor nodig, meent Ririhena. "Je kunt beter kijken hoe je er samen wat aan kan doen, dan dat je alleen naar je eigen organisatie kijkt", zegt Ririhena. "Door samen een convenant aan te gaan, weten de instellingen van elkaars bestaan af en weten ze wat iedereen doet."

Monitoren

Het convenant moet tot concrete verbetering leiden, zegt Ririhena. "We gaan dan ook monitoren waar we staan op het gebied van welzijn en wat dit convenant betekent voor de zorgkosten. Uiteindelijk willen we resultaten zien. We gaan de effecten dus echt meten."