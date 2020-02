Muzieklijst Harry's Blues zondag 2 februari 2020

Op 18 januari overleed op 71-jarige leeftijd de singer-songwriter David Olney. Tijdens een optreden op het 30-ste Songwriters Festival in Florida stierf hij tijdens zijn optreden. David Olney was een graag geziene gast op de podia in Drenthe. In november 1995 trad hij, samen met o.a. Iain Matthewes en Eric Taylor, live op in Harry's Blues. David Olney was een zeer gewaardeerd liedjesmaker. Sommige van zijn songs, zoals Deeper well, werden hits in de uitvoering door anderen als Emmylou Harris en Steve Earle.