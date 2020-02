WK punten en crash voor Iwema op tweede dag in Almaty

Jasper Iwema uit Hooghalen heeft ook op de tweede dag van het WK IJsspeedway in Almaty drie punten weten te pakken. Iwema sloot de dag wel af met een forse valpartij in zijn laatste heat. In het tussenklassement bezet de Drent nu de 14e plaats met 6 punten.

Gisteren kwam Iwema drie keer tot een derde plaats. Vandaag werd hij in zijn eerste heat tweede, en derde in zijn tweede heat. Door een lekke band na de eerste heat moest Iwema schakelen naar zijn tweede machine. Daarop was het gevoel net iets minder.

Highsider

In de daaropvolgende heats wist de voormalig wegracer geen punten meer te scoren, mede doordat hij in zijn laatste heat werd gediskwalificeerd na een zware valpartij. Iwema reed op dat moment op kop van de wedstrijd, maar werd bij het uitkomen van de bocht over zijn motor geworpen en eindigde in de strobalen. De coureur kwam er zonder erge verwondingen vanaf.

"We hebben ons dit weekend goed laten zien, maar we hebben helaas niet de resultaten behaald waar we op uit waren," geeft Iwema vanuit Kazachstan aan. "Gelukkig hebben we volgende week in het Russische Togliatti twee nieuwe kansen!"