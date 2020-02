Drenthe Toen #21: Verzet in Nieuw-Buinen en de kerk zonder paap

Beluister de podcast van Drenthe Toen hieronder of in één van je favoriete podcast-apps.

Drenthe Toen #21: Verzet in Nieuw-Buinen

Onderwerpen

01.58 - Roel Pomp werd in 1932 geboren in Nieuw-Buinen. Toen hij acht jaar oud was, brak de oorlog uit in Nederland en ook zijn dorp werd bezet door de Duitsers. Zijn vader ging bij het verzet en nu, 75 jaar later, heeft Pomp een boek over die tijd geschreven.

27.37 - Aaldert heeft weer wat oude kranten opengeslagen. Dit keer leest hij een oud rechtbankverslag uit 1987 over het ontvreemden van een kistje met winkelwaren.

30.49 - Rond 1960 zond de Radio Drenthe-voorloper RONO een item uit over de radiozender van radiohandelaar Koos Sipkema. In de Tweede Wereldoorlog legde hij de hand op radio-apparatuur, waarmee hij in het diepste geheim radio maakte.

36.05 - Geschiedenisdocenten Richard Zuiderveld en Bram Baptist van het Carmel College in Emmen hebben in het kader van 75 jaar vrijheid een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Ze zoeken bijzondere verhalen uit Emmen tijdens de oorlogsjaren.

40.28 - We nemen een kijkje bij de archeologische topattracties van Geopark De Hondsrug. In het eerste deel van deze serie gaan we samen met archeoloog Wijnand van der Zande op pad naar De Papeloze Kerk.

47.57 - De vijfde aflevering van de documentairereeks 'In het Spoor van de Bevrijders', van wijlen presentator Egbert van der Veen en provinciaal historicus Michiel Gerding uit 1995. Deze aflevering gaat over de bevrijding van het uiterste zuidwesten van Drenthe.

01.07.26 - Amateurhistoricus Bertus ten Caat uit Hollandscheveld dook in zijn eigen archief gesprekken op over een zogeheten potschip. Die voer voor de Tweede Wereldoorlog over de kanalen en kwam uiteindelijk ook door Hollandscheveld.

01.14.24 - We sluiten zoals altijd af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robbert Oosting. Dit keer haalt de tachtiger herinneringen op van het werken op de boerderij.

Gasten

Roel Pomp - Schrijver en zoon van een verzetsstrijder uit Nieuw-Buinen

Wijnand van der Zande - Archeoloog

Richard Zuiderveld - Geschiedenisdocent Carmel College Emmen

Bram Baptist - Geschiedenisdocent Carmel College Emmen

Bertus ten Caat - Amateurhistoricus

Presentatie

Sophie Timmer

