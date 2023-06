Eerste asielzoekers vandaag al in de 'wachtkamer' Expo Assen

Niet zaterdag, maar vandaag wordt een eerste groep asielzoekers vanuit Ter Apel naar de Expo Assen gebracht. Het gaat om de eerste opvang van asielzoekers die net in Ter Apel zijn geregistreerd, maar die nog een paar dagen moeten wachten op de volgende stappen in hun proces. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) noemt deze opvang een wachtkamer. Officieel zou de opvang zaterdag opengaan, maar dat wordt dus een paar dagen eerder.

Volgens een woordvoerder van het COA is hiervoor gekozen om Ter Apel meer lucht te geven. Op dit moment is de wachtkamer daar bijna vol, daarom is besloten om nu al asielzoekers over te brengen naar Assen.

Ter Apel ondersteunen

Het COA is blij dat ze dit al kunnen doen, zegt een woordvoerder. "De ruimte is er en als wij hiermee Ter Apel kunnen ondersteunen, doen we dat. We hebben overleg gehad met de gemeente Assen en ook zij zijn akkoord. Dus vandaag komt er al een eerste groep in de wachtkamer."

De wachtkamer is een 'overlooplocatie' om ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst niet buiten hoeven te slapen. De asielzoekers melden zich eerst in Ter Apel en daar worden ze geregistreerd. Vervolgens gaan ze in afwachting van hun proces naar Assen. In de hal is het verblijf maximaal drie tot vijf dagen. Daarna gaan ze terug naar Ter Apel of naar het Brabantse Budel waar het proces voor de asielzoekers wordt vervolgd.

Noodopvang

Expo Assen is al langer een opvang voor asielzoekers. Sinds november 2021 fungeert het als noodopvang, dat is op 1 juni gestopt. En nu blijft het tot 1 oktober van dit jaar een wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel.