Boeren vanuit Rogat onderweg naar Den Haag voor nieuw protest

Boeren uit Drenthe en andere delen van het Noorden hebben zich vanochtend vroeg verzameld langs de A28 bij Rogat. Een stoet aan trekkers vertrekt vanaf daar naar Den Haag, waar vanmiddag een boerenprotest is georganiseerd.

De trekkerstoet is inmiddels weg uit Rogat en rijdt via de A28 richting Den Haag. De gemeente Den Haag heeft vanochtend een noodbevel uitgevaardigd en zegt dat "personen die met tractoren en zware voertuigen actie willen voeren in Den Haag niet welkom zijn."

De stekker eruit

Volgens één van de boeren in Rogat is het doel van het protest duidelijk. "Wij willen dat het CDA de stekker uit het kabinet trekt, zodat de plannen van tafel gaan. Dat zou in ieder geval een stap in de goede richting zijn."

De verwachting is overigens niet dat dit het laatste protest uit de hoek van de boeren is. "Ik denk niet dat het heel veel anders gaat zijn dan de laatste keren, ik hoop iets meer geluid."

Veel onduidelijk

Farmers Defence Force (FDF), die de aanzet heef gegeven voor de demonstratie, houdt de exacte locatie van de manifestatie nog geheim. Voorman Mark van den Oever heeft dat gisteren gezegd in een vlog gericht aan zijn achterban.

Volgens hem zal het vandaag een "dynamisch programma" worden. "Niet alleen voor het podium staan en dan weer naar huis tuffen", aldus Van den Oever. "Meer kan ik daar niet over zeggen, want anders wordt alles weer tegengewerkt."

Boeren die naar het protest gaan, zullen volgens de FDF-leider pas bij aankomst in Den Haag de locatie krijgen. Ook zal het protest pas op het laatste moment worden aangemeld bij de gemeente, laat hij weten.

Toespraken

FDF heeft al wel een concept-programma gepubliceerd. Daarin staat dat het protest om 12.00 uur begint. Van den Oever neemt als eerste spreker om 13.00 uur het woord. Ook Kamerleden zoals Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL staan op het programma.