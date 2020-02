Inbrekers slaan toe in Mantinge en Witteveen

Het is niet duidelijk of dezelfde daders achter alle inbraken zitten (foto: ANP XTRA/Roos Koole)

De inbraken in Witteveen vonden volgens de wijkagent plaats in twee woningen aan de Meester J.B. Kanweg. Zo'n vijf kilometer verderop in Mantinge zijn de bewoners van een huis aan de Ekkelkampen slachtoffer van een inbraak geworden. In alle drie de gevallen kwamen de inbrekers via een raam binnen.

Het is niet duidelijk of de drie inbraken door dezelfde dader of daders gepleegd zijn, maar de politie sluit dat gezien de tijdstippen en de locaties niet uit. De politie hoopt dat mensen die iets hebben gezien of gehoord zich melden.