Wandelaars Drenthepad moeten omlopen vanwege bedrijvige bevers

Sinds kort is het pad ook verboden terrein voor fietsers en wandelaars. Etappe 17 van het Drenthepad leidt langs de uitkijktoren Holmers-Halkenbroek, er is nu een lus aan de route toegevoegd zodat wandelaars het Drenthepad alsnog volledig kunnen afleggen. Fietsers van het knooppuntennetwerk (route tussen punt 3 en 58) worden via Amen omgeleid.

Puzzelen

Staatsbosbeheer is op zoek naar mogelijkheden om recreatie en natuur naast elkaar te laten bestaan, door bijvoorbeeld een houten brug te plaatsen. Daardoor kan het hoger staande water beter door het gebied stromen en kunnen recreanten ook weer het bos in. "Maar die moet je wel verankeren in de grond en zolang de bevers daar nog bezig zijn kunnen wij er geen brug bouwen. En je wilt de bevers ook de ruimte geven, het is dus nog een hele puzzel", zegt Alting. "Op de korte termijn is de omleiding de enige oplossing."