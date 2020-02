Emmen pakt punt tegen RKAVV

De amateurs van Emmen hebben op eigen veld een belangrijk punt gepakt tegen hoogvlieger RKAVV uit Leidschendam. Na twee treffers in de eerste helft eindigde de wedstrijd in 1-1. Emmen blijft wel dertiende in de stand van de hoofdklasse A met 17 punten.

In de uitwedstrijd verloor Emmen nog met 8-5 van RKAVV. Die monsterscore zat er vandaag niet in. Beide ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd, en Emmen had de verdediging beter neergezet om de goede voorhoede van de Leidschendammers tegen te houden.

Desondanks viel de eerste goal na 25 minuten aan de kant van de thuisploeg. Een lange afstandsschot vanaf 25 meter eindigde achter de keeper van vv Emmen. Binnen vijf minuten wist Patrick Eberhard de stand weer gelijk te trekken.

Tevreden met punt

In de tweede helft werd niet meer gescoord, ondanks dat Emmen nog wel een aantal goede kansen creëerde. "In de tweede helft hadden we het gevoel dat we de overwinning nog wel naar ons toe konden trekken," vertelde trainer Hendrik Oosting na afloop. "Dat lukte helaas niet, maar we hebben goed weerstand geboden en zijn zeer tevreden met dit punt."

Volgende week speelt Emmen een uitwedstrijd tegen Hollandia, de koploper in de Hoofdklasse A.