Ook in provincie veel kritiek op Drents plan voor natuurherstel

De kritiek op het Drentse plan om de natuur te herstellen, officieel het Drents Plan Landelijk Gebied genoemd, zwelt verder aan. Niet alleen van natuur- en milieuorganisaties, maar ook de landbouwsector en een aantal politieke partijen in Provinciale Staten (PS) zijn ontevreden.

Gedeputeerde Staten, oftewel het provinciebestuur, stuurt alleen een conceptversie van het plan naar de minister. Gedeputeerde Henk Jumelet heeft bewust gekozen voor een 'halve versie'. Omdat er geen landbouwakkoord is gesloten en PAS-melders nog in onzekerheid verkeren, is er geen volledig plan te maken, vindt de CDA-politicus.

Drenthe vraagt het Rijk dus ook nog niet om geld, omdat de provincie een deel van de aanpak nog openhoudt. Dat er een nieuw college staat te trappelen om aan de slag te gaan, en het huidige bestuur op z'n einde loopt, speelt ook mee.

Grijpt Drenthe naast het geld?

De tegenstanders vrezen dat Drenthe door haar houding naast het geld grijpt om natuur te herstellen, het stikstofprobleem op te lossen, de waterkwaliteit te verbeteren en boeren te helpen op een andere manier te werken. Dit gaat weer tot meer vertraging en stilstand in het stikstofdossier zorgen, vrezen ze.

PvdA, PvdD, D66, Volt, GroenLinks, JA21 en de ChristenUnie willen dat het provinciebestuur zo snel mogelijk verdergaat met het maken van een compleet natuurherstelplan, officieel dus het Drents Plan Landelijk Gebied (DPLG) geheten. PvdA'er Rudolf Bosch: "De tijd van de geitenpaadjes nu definitief voorbij."

Volgens fractievoorzitter Renate Zuiker van de PvdD trapt het nieuwe college, met de BBB, nog meer op de rem.

Wat CDA, VVD, PVV, Sterk Lokaal, FvD en de BBB betreft is het halve plan een prima zet van het provinciebestuur. CDA'er Sonja Hilgenga: "Dit DLPG is een product van een onmogelijke opgave." Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal: "Deze puzzel is niet te leggen."

Debat ontspoort

Het vraagstuk ontaarde vanmiddag in een ellenlang debat dat allerlei kanten opging. Zo begon PVV'er Bert Vorenkamp over een verregaande industrialisatie van de landbouw om het stikstofvraagstuk vlot te trekken en de natuur te helpen. "Alles in gesloten stallen, alle uitstoot opslaan en zuiveren."

Het moet juist precies andersom, betoogden Volt en GroenLinks. Bij nog meer industrialisatie komen er nog minder boeren en lossen we het stikstofprobleem niet op. Dat moeten we aan de bron oplossen, vinden ze. Volgens beide partijen zijn er niet minder boeren nodig maar juist meer, ze moeten alleen extensiever gaan werken. Bestaanszekerheid van de boer moet randvoorwaarde zijn. En kringlooplandbouw: meer weidegang, minder koeien, minder mest.

Henk van de Weg van de SP voegde daaraan toe dat de huidige industrialisatie van de landbouw en schaalvergroting 'de bron van alle kwaad' is. En daar staat geen woord over in het plan. "Denk aan de Rabobank, de Bayers en andere makers van bestrijdingsmiddelen, de grote zuivelgiganten en supermarktketens", wees hij de schuldigen in zijn ogen aan.

Het debat nam wéér een andere wending toen VVD'er Roelof Oosting benoemde dat klimaatverandering van alle tijden zou zijn. Hij legde de schuld van de vergrassing van heidevelden neer bij de wolf, die andere dieren zoals hazen eet, die op hun beurt het gras nuttigen.

De dierenpartij sneerde daarna richting de liberalen of zij, na deze bewering, ook onder de categorie 'klimaatontkenners' vallen.

Reactie Jumelet

Jumelet hield vol: beter dan dit kan momenteel niet. "Er is geen landbouwakkoord, in september komt het kabinet met eigen maatregelen. Het landbouwakkoord is nodig om een compleet plan te maken. De minister heeft begrip voor ons standpunt."

Jumelet verzekerde de Provinciale Staten dat het geld uit het zogeheten transitiefonds, waaruit de maatregelen worden bekostigd, hoe het wendt of keert naar Drenthe gaat.

Maak zelf plannen en zet het Rijk onder druk

Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap en de Natuur en Milieufederatie Drenthe vinden het plan in huidige vorm 'nietszeggend'. "Er worden geen keuzes gemaakt en er staat geen enkel antwoord in over hoe Drenthe de grote opgaven wil aanpakken." Het niet claimen van geld in Den Haag is bovendien gevaarlijk, zo hield Jan Gorter van Natuurmonumenten Provinciale Staten voor.

"Drenthe krijgt alleen geld voor onder meer stikstofreductie als de provincie concrete plannen maakt voor het landelijk gebied. Zijn er geen doelstellingen en is er geen begroting, dan komt het Rijk dus ook niet met geld." Volgens Gorter moet Drenthe het omkeren: maak zélf plannen en zet het Rijk daarmee onder druk om te leveren.

Grond(ruil) is volgens Gorter de sleutel: "Heel veel boeren willen best extensiveren en met minder vee. Maar dat vraagt grond. Een klein deel van die grond moet naar natuurherstel en het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland. Het overgrote deel moet naar de landbouw en om overgangsgebieden te creëren waar ook blijvende landbouw zal zijn."

Water is een groot deel van de oplossing

Planoloog Bernard Hanskamp kwam met een idee dat volgens hem direct in de praktijk kan worden gebracht, en daarnaast goed is voor landbouw als de waterkwaliteit. "De vele Drentse beken kennen weidsheid en hoogteverschil. Gebruik dat."

Hanskamp noemt de Oude Hoofdvaart, Beilerstroom en de benedenloop van de Vledder Aa uitermate geschikt voor bijvoorbeeld veeteelt. Anderzijds horen beken die nodig zijn voor de natuur en waterwinning, zoals in het Drentsche Aa-gebied en de Reest, niet in aanmerking te komen voor landbouw. "En gebruik het water beter om droge of natte periodes in de landbouw en natuur op te lossen. 700 miljoen kubieke meter stroomt nu jaarlijks vanuit de Drentse beken via kanalen ongebruikt weg naar de zee."

Niet opnieuw het wiel

Boerenvoorman Arend Steenbergen van LTO Noord riep het Drents Parlement en het bestuur op tot het maken van een 'echte Drentse aanpak, gebiedsgericht met maatwerk'. "Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Verduurzaming en emissiebeperking is al ingezet. Betrek boeren wel veel meer aan de voorkant bij de plannen."

Steenbergen benadrukte verder dat er nog veel onduidelijk is. "Welke mogelijkheden krijgen boeren die blijven en zich niet uit laten kopen? Wat is hun verdienmodel waar het steeds over gaat? En er is nog steeds geen oplossing voor de PAS-melders", baalde hij.

Steenbergen wil het stikstofprobleem vooral oplossen met techniek en innovatie. Koren op de molen van BBB-Statenlid Willem Vossebeld, die hier op verder borduurde. "Onteigenen komt niet in het BBB-woordenboek voor. Alles op vrijwillige basis. En er nog geen helemaal geen verdienmodel voor meer biologische landbouw of kringlooplandbouw."

Steenbergen waarschuwde de Partij voor de Dieren, die de veestapel fors wil inkrimpen. "Verduurzaming heeft een hogere kostprijs, onze producten verkopen we ook in landen die niet deze strenge regels hebben."

Nog meer kritiek