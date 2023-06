Nieuw bezoekerscentrum Bruntingerhof vanaf dit weekend open

Zwevende vloer

Ontwerper Elzo Hofman wil de boerderij graag mysterieus houden. Hij koos er daarom voor niet met grote verlichtingsinstallaties te gaan werken. In de ruimte zelf heeft hij een enorme vlonder aangelegd. "Er zat een lemen vloer in de boerderij en daar mochten we eigenlijk niets aan doen omdat het natuurlijk een monument is. Dus met behulp van licht hebben we het laten lijken alsof het een zwevende vloer is."

Op informatieborden op de vlonder kunnen bezoekers meer leren over de boerderij en hoe het werken op het land in de vorige eeuw ging. De teksten worden ook met licht geaccentueerd. "In eerste instantie hebben we de vier seizoenen van het jaar hier geduid", legt Van der Meer uit. "Wat deden mensen rond 1900? Waren ze op het land? Waren ze veel in de boerderij? Wat voor tradities en gebruiken waren er? Hoe feestten mensen? Alles wat met het boerenleven in een Drents dorp te maken heeft."

Extra verdieping

In de grote schuur is daarnaast een extra verdieping gebouwd. "We hebben een brug geplaatst", vertelt Hofman, "en op die brug is ook weer ruimte om een expositie te doen." Op dit moment hangt er een expositie van landgoed Overcingel waarin het verschil tussen de stad en het platteland zichtbaar wordt.