Hof wil kroongetuige en OM horen over deal zwembadmoord Marum

Officier van Justitie Pieter van Rest en de kroongetuige worden in het openbaar gehoord over de deal die is gemaakt in de zwembadmoordzaak Marum. Wanneer de openbare zitting is, is nog niet bekend. De kroongetuige gaf eerder al toe dat hij heeft gerommeld met het overlegde bewijs.

Het hof vindt het van belang duidelijk te krijgen hoe die deal tot stand is gekomen. De deal heeft een belangrijke rol gespeeld in de veroordeling van de schoonfamilie van Elzinga. In december kregen zij 20 jaar cel opgelegd voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in juli 2012. De schutter Pascal E. en zijn opdrachtgever Willem P. werden al kort na de moord opgepakt en zijn inmiddels veroordeeld tot 15 en 20 jaar cel.

Geen ander bewijs

E. sprak in het begin al over de vermeende rol van de toenmalige vriendin van Elzinga en haar broer. De schoonfamilie zou achter de moord zitten. Hier werd niets mee gedaan, omdat de schutter alleen stond in zijn verklaring, er was geen ander bewijs. De moord bleef onopgelost tot 2019. Toen bleek dat het Openbaar Ministerie (OM) een deal had gesloten met Willem P. Voor strafvermindering overlegde hij nieuw bewijsmateriaal.

Geknoeide berichten

Hij verklaarde over de toenmalige vriendin, zwager en schoonmoeder van Elzinga. Voor 30.000 euro had hij in hun opdracht de moord geregeld en E. bereid gevonden de trekker over te halen. Johan L. (57) uit Kampen regelde het wapen. L. kreeg in december hiervoor alsnog zeven jaar cel opgelegd. Het nieuwe bewijsmateriaal bestond met name uit sms-berichten. Daarmee was geknoeid, bleek vorig jaar tijdens de zitting in Groningen.

Geen toegevoegde waarde

Toch zag de rechtbank voldoende ander bewijsmateriaal om de schoonfamilie en L. te veroordelen. De vier zijn inmiddels in hoger beroep gegaan. Twee weken geleden dienden de advocaten van de vier tijdens de eerste inleidende zitting in hoger beroep een reeks onderzoekswensen in, waaronder het horen van twee officieren van justitie en een rechter-commissaris. Het hof heeft één officier van justitie toegewezen. Deze aanklager was vanaf het begin bij de deal betrokken. "Hij kan het hof er voldoende over vertellen en daarom heeft het horen van een extra officier van justitie en de rechter-commissaris geen toegevoegde waarde", oordeelt het hof.

Veiligheidsmaatregelen

Het hof vindt het ook belangrijk dat de kroongetuige in het openbaar wordt gehoord. "Het werken met een kroongetuige komt niet zo vaak voor. Het hof wil hem in het openbaar horen, zodat dit controleerbaar is en transparant. Het hof wil deze getuige zelf spreken om de betrouwbaarheid te kunnen toetsen", legde persraadsheer Bart Hofstra uit. Tijdens deze ondervraging worden, net als in Groningen, veiligheidsmaatregelen getroffen.