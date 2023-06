Het bakje van je patat of kibbeling gaat je geld kosten

Suikerriet, papier en bamboe

De patat gaat in een bakje van suikerriet. De frikandellen in een bakje van papier. Het bestek is van bamboe. Het kan dus wél, wil ze zeggen.

Maar de bakjes zijn duurder om in te kopen dan die van plastic. "De verpakkingen zijn behoorlijk prijzig, dat is gewoon zo. Maar de regels zijn er en laten we daar positief instaan. Er zijn echt alternatieven."

Dat alternatief heeft Schiphorst nog niet gevonden voor de milkshakes. "Dit gaat een beetje tegen onze principes in, want we willen niet dat de klant de dupe wordt van de regels", doelt ze op een hogere verkoopprijs. "Maar we moeten een afvalbijdrage vragen." Onderaan de bon gaat het om 5 cent extra, afgezien van hoeveel milkshakes besteld worden.

Klanten met tupperware

De ondernemers die RTV Drenthe benaderde, zien het niet zitten dat klanten eigen patatbakjes, van bijvoorbeeld tupperware, meenemen van huis. De overheid dringt hier wel op aan.

"Dat gaan we niet doen, nee", bevestigt ook Schiphorst. "Het is ook een hele administratie als je bij moet houden als iedereen wat meeneemt. Want welke is nou van wie?"