Tavi (9) uit de Wijk rent 100 kilometer voor een hulphond: 'Mijn vader heeft PTSS'

Rennen, rennen en nog eens rennen. De negenjarige Tavi is volop in training. Vanaf 21 juli gaat hij elke dag 5 kilometer hardlopen, tot hij de 100 kilometer heeft bereikt. Dat doet hij om geld op te halen voor Stichting Assistentiehond-Gelderland.

Straks trainingsschema

Tavi heeft een strak trainingsschema om zijn doel te bereiken. "Het is elke keer verschillend. We gaan zo'n drie, vier, vijf kilometer. Dan gaan we weer door het bos, langs de geitjes. En soms doen we ook een wat langer rondje. Laatst had ik zo'n acht kilometer gedaan."