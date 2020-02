Joey van den Berg per direct naar Alcides, Ook Jermain 'Wobbes' Baicadila keert terug

Voormalig profvoetballer Joey van den Berg keert per direct terug bij Alcides. De geboren Nijvener kocht in november zijn contract bij N.E.C. af en is er niet in geslaagd een plaats bij een profclub te vinden. Na de zomer keert ook Jermain Baicadila, voorheen bekend als Jermain Wobbes, terug bij zijn oude club.

Op zijspoor

Joey van den Berg keert na tien jaar terug bij de club uit Meppel. Hij speelde de afgelopen jaren onder meer voor SC Heerenveen, PEC Zwolle, voor het Britse Reading Football Club en onlangs nog voor de Keuken Kampioen divisieclub N.E.C. uit Nijmegen. Daar kocht hij in november zijn contract af omdat hij op een zijspoor was beland. Een nieuw contract kwam er niet. Van den Berg ging in 2018 met veel ambities naar de club in Nijmegen, maar heeft de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken. De 33-jarige linkspoot kwam dit seizoen nog niet in de Keuken Kampioen Divisie in actie.

Hij trainde al veel met ons mee om zijn conditie op pijl te houden en toen hij eind januari geen ploeg had gevonden om voor te spelen sloot hij zich bij ons aan," geeft Alcides-trainer Wilko Niemer aan. "Hij is een liefhebber en wil graag voetballen. Hij kan deze jonge ploeg sturing geven. Daarin komen we nu op cruciale momenten nog tekort."

Van den Berg heeft in eerste instantie toegezegd om alleen het resterende seizoen bij Alcides af te maken. "Zijn wens is om na de zomer weer aan te kunnen sluiten bij een profclub of een uit de Tweede divisie. Als dit niet lukt, blijft hij gewoon bij Alcides spelen," legt Niemer uit.

Jermain 'Wobbes' Baicadila

Naast de komst van Van den Berg kon Niemer ook de terugkeer van Jermain Baicadila wereldkundig maken. De speler die Alcides verliet als Jermain Wobbes, om te gaan spelen voor SC Genemuiden, keert na de zomer terug bij de Meppelers. "Jermain speelde alles bij Genemuiden, maar hij werd op een andere manier gebruikt dan dat ie bij ons gewend was," vertelde Niemer. "Daarmee kwam hij minder goed uit de bus en blijkbaar was dat genoeg voor die club om zijn contract niet te verlengen. Ik ben heel blij dat hij terug wil naar Alcides en het is een mooi signaal aan de ploeg dat we een eenheid zijn."