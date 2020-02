Ross is The Boss bij Dutch Open Darts in Assen

Montgomery stond in de finale van het single-toernooi tegenover de Belg Brian Raman. Alles leek erop dat de Schot met 3-0 zou gaan winnen. Maar hij miste aan het einde van de derde set zes match-darts. Raman, die voor het eerst in een grote finale stond, maakte de 2-1 en kreeg weer vertrouwen. Toch wist Montgomery de schade te beperken en won hij met 3-1 de titel.

Aileen de Graaf wint bij de vrouwen

De overwinning bij de vrouwen ging naar Aileen de Graaf uit Spakenburg. Zij won in 2014 en 2015 ook al het toernooi in Assen. De finalepartij bij de vrouwen ging over de best of 9 legs. Tegen Anca Zijlstra uit Heerlen werd het 5-2 voor De Graaf.

Zijlstra kwam al eerder in actie op de finaledag. Zij verloor samen met Femke van Zuiden uit Nijensleek de koppelfinale van het Britse duo Loraine Winstanley en Maggie Sutton.

Contractverlenging Bonte Wever?

De Dutch Open Darts is met 5856 uitgegeven wedstrijdkaarten het grootste darttoernooi ter wereld. Na zeven edities in de Bonte Wever in Assen wordt er opnieuw gesproken over contractverlenging. Alles wijst erop dat ook volgend jaar het toernooi in Assen gespeeld gaat worden.