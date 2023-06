Van der Burg belooft beterschap in Nieuw-Weerdinge: 'Men is behoorlijk duidelijk geweest'

'Het duurt lang, maar dat heeft ongetwijfeld z'n redenen'

De speciale opvang voor asielzoekers met nauwelijks kans op een verblijfsvergunning opent, zoals het nu lijkt, ergens volgende week in Ter Apel. Plannen om dit eerder te regelen lagen er, maar liepen vertraging op. "Het duurt lang", zegt ook burgemeester Eric van Oosterhout in alle eerlijkheid. "Dat zal ongetwijfeld z'n redenen hebben. Maar, laten we ook iets optimistischer kijken: volgende week is hier het dorpsfeest, hopelijk is voor die tijd alles geregeld en de overlast een stuk minder."