Hoogevener vrijgesproken van aanranden kwetsbare collega

Een 48-jarige man uit Hoogeveen is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van het aanranden van een veel jongere en kwetsbare collega op de werkvloer. De rechtbank vindt niet bewezen dat er sprake is geweest van dwang. Tegen de man was tien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De twee werden in oktober 2020 door een medewerker betrapt op het toilet van het bedrijf. Beiden moesten bij hun leidinggevenden komen voor uitleg. De jongste vertelde dat hij tegen zijn zin de seksuele handelingen onderging. De man kampt met een geestelijke beperking, de leiding nam zijn verhaal hoog op.

Het seksueel misbruik zou niet alleen op de werkvloer plaatsvinden, maar ook op het toilet in een kroeg en in de woning van een vriend van de veertiger. De rechtbank oordeelde dat beide mannen seksuele handelingen bij elkaar hebben gepleegd. Maar dat er sprake is geweest van dwang door middel van psychisch overwicht of geweld blijkt onvoldoende uit het dossier.