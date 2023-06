'NAM wil gasopslagen Norg en Grijpskerk overdragen aan overheid'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangeboden om twee gasopslagen over de dragen aan de Nederlandse overheid, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het gezamenlijke bedrijf van olie- en gasconcerns Shell en ExxonMobil zou dat voorstel hebben gedaan in onderhandelingen over de compensatie voor de aardbevingsschade die de gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt.

De NAM zou de ondergrondse gasopslagen in Norg en Grijpskerk willen overdragen. Die hebben samen een opslagcapaciteit van 8,4 miljard kubieke meter gas, wat iets meer is dan een kwart van de totale hoeveelheid gas die Nederland vorig jaar verbruikte. De opslagen dienen als buffer, voor het geval de industrie of huishoudens op korte termijn meer gas nodig hebben.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weigerde inhoudelijk in te gaan op vragen over het nieuws. Het gaat om lopende onderhandelingen en uitlatingen daarover zouden effect kunnen hebben op die gesprekken, laat een woordvoerder weten. ExxonMobil en Shell wilden om dezelfde reden niet reageren. De NAM was niet direct bereikbaar voor commentaar.