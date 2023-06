Naoberschap Oliedorp: 'Vragen in Schoonebeek-enquête waren sturend'

Niet zeker van steun

Bij Stop Afvalwater Schoonebeek, bevreesd voor de schaduwkanten van het in hun ogen 'dumpen' van afvalwater in de Schoonebeker bodem, durfden ze niet te rekenen op een enquête-uitslag in hun voordeel. "Het was best wel spannend", slaakt Janneke Ensink, voorvrouw van de actiegroep, een zucht van verlichting. "Je woont tenslotte in een dorp met een grote NAM-historie."