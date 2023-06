Eline Vedder 'knap ziek' door intimiderende berichten op telefoon

Tegen de NOS zegt FDF-voorman Van den Oever dat hij niet verantwoordelijk is voor het bericht. "Dit is niet van ons, we hebben geen Twitter. Ik heb die nummers niet geplaatst." Hij geeft wel aan dat hij geen medelijden heeft met de politici die nu bestookt worden. "Ik heb er niks mee te maken, maar ik ben er ook niet rouwig om. Ze mogen ze prima bellen, daar zijn telefoons voor."