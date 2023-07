Laatste greppel dicht; herinrichting Verlengde Middenraai klaar

Elke regendruppel die vanaf nu valt, wordt beter vastgehouden in natuurgebied de Verlengde Middenraai. Op dit voormalige stuk landbouwgrond is ruimte gecreëerd voor water, wilde dieren en planten en voor nieuwe wandelpaden. Bijna een kwart eeuw na het eerste plan is de herinrichting van het gebied afgerond.

Tussen het Mantingerzand en kanaal de Verlengde Middenraai ligt het gelijknamige natuurgebied. Maatregelen waren nodig om de problemen door extreme droogte en extreme neerslag tegen te gaan. In het ene geval verdroogde het Mantingerzand en in het andere geval hadden nabij gelegen landbouwpercelen last van teveel water.

Sloten zijn gedempt en drainage is weggehaald. Voor de landbouw is ter vervanging een gemaal gebouwd, waardoor het teveel aan water in het kanaal terechtkomt.

Kansen voor de natuur

Met deze herinrichting is een verbinding gemaakt tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerzand. Wilde planten krijgen hierdoor meer kansen en wilde dieren hebben baat bij deze nieuwe, nattere omgeving. Denk aan libellen, zwaluwen, vleermuizen, kikkers en reptielen. Dieren die het gebied doorkruizen kunnen nu gebruikmaken van een veilige oversteek. Onder de autoweg door is een tunnel aangelegd.

Tijd voor een feestje

Met hulp van de leerlingen van de Meester Siebering-school uit Nieuw-Balinge is de laatste klus geklaard: de laatste greppel is dichtgegooid. De verandering van de Verlengde Middenraai, van landbouw- naar natuurgebied, is daarmee afgerond. IJsco's werden uitgedeeld om het te vieren. De werkzaamheden hebben ongeveer een jaar geduurd, maar het hele proces van A tot Z kostte veel meer tijd.

Jan Gorter van Natuurmonumenten schreef 23 jaar geleden aan de eerste plannen voor dit gebied. "Na 23 jaar mogen we wel een feestje hebben. Dit plan, de vergroting van natuurgebieden, het verbinden van natuurgebieden, is 23 jaar geleden door het ministerie voor heel Nederland gemaakt: de Ecologische Hoofdstructuur. Dit was een van de eerste uitvoeringsprojecten."