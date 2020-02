Van pluimveehouder in de knel naar moderne zonneboer in Assen

"Ik zat helemaal klem. Ik werd aan de ene kant ingesloten door 200 hectare bosbouw en aan de andere kant door woningbouw van de wijk Kloosterveen. Ik kon zo als boer geen kant meer op, met mijn stikstof en andere uitstoot. Uitbreiden van het bedrijf werd onmogelijk. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt", vertelt boer Heukers, terwijl een grote transformator aan een kraan door de lucht zweeft.

Tranformatoren geplaatst

Twee grote transformatoren worden langs de boerderij gehesen en op hun plek gezet. De grote grijze containers vormen het hart van het zonnepark, dat straks 1.300 huishoudens van stroom kan voorzien.

Zonnepark De Lichtkiem is de nieuwe toekomst van het agrarische bedrijf van Heukers. De naam herinnert aan één van de kippenschuren. "Ik voel me er prima bij, want ik was altijd al een biologische boer. En de energietransitie, daar ben ik groot voorstander van."

Als boer is hij nu niet 'ineens financieel binnen' met de verkoop van de grond aan projectontwikkelaar Andreas Hylkema, die het zonnepark verder ontwikkelde. "Nee hoor", lacht Heukers, "ik heb gewoon mijn pensioen goed geregeld."

Een transformator van Zonnepark De Lichtkiem wordt op zijn plek gehesen (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Crowdfunding

Hylkema Beheer realiseert het zonnepark, dat 4,7 miljoen euro kost. Crowdfunding heeft het project aan de Asserwijk mede mogelijk gemaakt. "We hebben 622 aandeelhouders, die hadden we binnen 12 dagen bij elkaar. Zij krijgen 15 jaar lang een behoorlijke rente op hun investering." Op die manier is 650.000 euro binnengehaald. Volgens Hylkema is dat de enige manier om zonneparken te realiseren. "De banken willen wel, maar dan moet je eigen kapitaal inbrengen. En dat kan op deze manier. Laatst hadden we voor een zonnepark binnen 38 uur 750.000 euro binnen. Zo snel gaat dat."

Komende week komt Enexis om de transformatoren van het zonnepark aan de Asserwijk op het netwerk aan te sluiten. Verder is het wachten op de laatste lading zonnepanelen, die nog geplaatst moeten worden. "En dan kan de zonnestroom in maart al het net op", zegt Hylkema. "De planning was 1 april, maar we lopen voor op schema. Het weer werkt fantastisch mee. Zonder winters weer kunnen we lekker doorwerken."

Kippenboer Henk Heukers wordt zonneboer

Andreas Hylkema over crowdfunding voor Zonnepark De Lichtkiem