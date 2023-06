Defensie-opleiding verhuist van Groningen naar Assen

Met ingang van het nieuwe schooljaar verhuist de VeVa-opleiding van het Noorderpoort in Groningen naar het Drenthe College in Assen. Het gaat in totaal om zes Beroepsopleidende Leerweg-opleidingen en 170 studenten.

De mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) bereidt jongeren voor op een baan binnen de krijgsmacht. Met de verhuizing naar Assen zou de leeromgeving van de studenten beter passen bij de opleiding, deels in en rond de kazerne in Assen en dichterbij de kazerne in Havelte. Veel van de praktijkgerichte lessen worden nu ook al gegeven op de Johan Willem Friso kazerne in Assen.