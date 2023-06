Peizer wijk De Westerd heeft volgend jaar zomer een nieuw riool

Na de bouwvak gaat de Peizer wijk De Westerd op de schop. Met het vervangen van het riool, wordt ook geïnvesteerd in de uitstraling van de wijk.

Het riool in De Westerd is aan vervanging toe. "Laat je het zitten, dan loop je kans dat het op den duur scheurt", weet wethouder Robert Meijer (VVD) van de gemeente Noordenveld. Hij overziet het project met een kostenplaatje van meer dan vier miljoen euro.

Minder hard rijden

In De Westerd zijn de eerste werkzaamheden al bezig. Nutsbedrijven leggen en vervangen er kabels. "We mogen blij zijn dat ze dit al voor de bouwvak kunnen doen, want veel nutsbedrijven kampen met een gebrek aan personeel en materiaal. Dit geeft ons straks een voorsprong", zegt Meijer.