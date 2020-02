Zoek het uit! - Kunstwerk aan de weg of rode en witte lampjes op windmolen?

Deze vragen werden ingestuurd naar Zoek het uit!. En jij mag stemmen op de vraag waarvan je het antwoord wil weten!

Kunstwerk

Het lijkt een omgevallen of weggezakte betonnen paal. Aan de Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond staat een kunstwerk, aan weerszijden van de weg. Jan Strik uit Valthermond komt er regelmatig langs en hij vroeg zich af, wat is de gedachte achter dit beeld?

Windmolen

Niet ver van het beeld staat ook de eerste windmolen van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. Er is veel te doen geweest om de komst van deze molen, niet iedereen was er blij mee. Maar hij staat er, en nu valt het ineens op: Soms brandt het lampje op de turbine rood, en soms wit. Waarom, vroeg Martijn uit Nieuw-Buinen zich af.

Vorige ronde

In januari kon je stemmen op vragen over Amen en Exloo. De vraag 'Hoe komt het dorpje Amen aan zijn naam' heeft de stemronde nipt gewonnen met 51 procent van de stemmen. Deze vraag gaan we dus sowieso uitzoeken! De vraag 'Waarom is er in Exloo geen kerk' redde het net niet, 49 procent van de stemmers wou weten waarom er geen godshuis is in het dorp. Omdat het verschil in stemmen zó klein is, gaan we ook proberen om hierop het antwoord te vinden.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag waar je het antwoord op wil weten? Stel 'm hier, en wie weet gaan wij op zoek naar het antwoord!