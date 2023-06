Mitch Durbank uit Beilen is goochelprof: 'Ik kan een truc wel honderd keer oefenen op een ochtend'

Mitch Durbank uit Beilen is al dertig jaar professioneel goochelaar. Dat betekent dat hij er zijn brood mee kan verdienen. Volgens Durbank zijn er niet veel collega's die uitsluitend hun inkomsten halen uit goochelen. "In Drenthe ben ik een van de weinigen. Misschien wel de enige."

Durbank geeft shows op feesten en partijen, zo'n 160 per jaar. "Ik doe vooral heel veel bedrijfsfeesten en af en toe een familiefeestje", vertelt hij. "En ik kom ook wel veel op scholen. Erg leuk om te doen."

Het geheim: oude goochelboeken

Als klein kind was Durbank al geïnteresseerd in goochelen. Hij keek altijd naar Hans Kazan. En hij ging met zijn moeder naar de bibliotheek om goochelboeken te halen. "Daar haalde ik kleine trucjes uit en dan stond ik al in de woonkamer dat voor te doen." Vanaf zijn 16e zit Durbank bij een echte goochelclub: Passe Passe, een van de grootste goochelclubs van het land. Daar heeft hij de verdere kneepjes van het vak geleerd.

Ook haalt Durbank veel trucs nog steeds uit oude goochelboeken. "Als je iets unieks wil doen, moet je het daar uit halen. Daar staan nog de pareltjes in die andere goochelaars niet doen." Want alles wat je van YouTube of TikTok haalt - wat veel jeugd tegenwoordig doet - kan iedereen nadoen.

Weinig jongeren goochelen

Over de jeugd gesproken: Durbank ziet ze maar weinig bij goochelclubs en de Nederlandse Magische Unie (NMU), de goochelbond van Nederland. "Het vergrijst wel echt bij ons. De gemiddelde leeftijd op de goochelclub is 65 jaar. Er zijn wel wat jongeren die het leuk lijkt het op te pakken. Maar als ze erachter komen wat ze allemaal moeten doen, zijn ze ook heel snel weer weg." Want om te leren goochelen, moet je heel veel oefenen. "En daar hebben ze vaak geen zin in."

Goochelkamer

Achter zijn huis heeft Durbank een ware goochelkamer, waar hij zich elke dag een paar uur terugtrekt. "In die ruimte sla ik al mijn spullen op. Zoals licht, geluid en pakken die ik draag. Een zakelijk pak, en een vrolijk pak, voor kindervoorstellingen. Ik ben nogal groot, dus ik moet wel een beetje vriendelijk overkomen", zegt hij met een grijns. "En ik oefen er mijn trucs. Ik kan een truc wel honderd keer oefenen op een ochtend."

Of er wel eens wat misgaat? "Jazeker. Maar ik heb dat inmiddels al zo vaak gehad, dat ik bijna overal wel een draai aan kan geven."

Jongeren geïnteresseerd krijgen