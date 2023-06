Taak- en voorwaardelijke celstraf geëist voor PGB-fraude Assen en Hoogeveen

Een 63-jarige man uit Culemborg heeft zichzelf volgens de officier van justitie illegaal verrijkt door te sjoemelen met zorggeld. Hij vulde voor cliënten in Assen en Hoogeveen de urenbriefjes onjuist in, waardoor hij onterecht PGB-geld opstreek. De man heeft deels bekend.

De valsheid in geschrifte speelde zich af in een periode van ruim drie jaar: van begin 2017 tot oktober 2020. Toen werd de man na een aangifte door de gemeente Hoogeveen opgepakt. Er zou ruim 445.000 euro op deze manier zijn geïnd.

Volgens een berekening kan hiervan bijna 108.000 euro als daadwerkelijk illegaal verkregen worden beschouwd. Dit deel is ook door de verdachte toegegeven. Dit bedrag moet de man terugbetalen, vindt de officier van justitie. Daarnaast eiste die een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden.

Steekproef

De zaak kwam aan het licht door een steekproefcontrole in 2020 door de gemeente Hoogeveen. Er werd zorggeld uitgekeerd aan een inwoner van die gemeente. Het viel de controleurs op dat jaar in jaar uit voor negen dagdelen per week werd gedeclareerd. Nooit was er sprake van ziekte of vakantie. De zorgverlener was de verdachte uit Culemborg. De inwoner werd gehoord en hij vertelde dat hij vanaf april 2017 geen begeleiding meer had, maar er werd nog een jaar lang gedeclareerd.

Onder druk

De Hoogevener zei dat hij zelf de urenbriefjes invulde, maar dit ging onder druk van de verdachte. De schulden van de Hoogevener werd van dit geld betaald. Hij mocht hier niets over vertellen, anders zou hij in de gevangenis terechtkomen.

De politie deed onderzoek naar de zorgpraktijken van de man uit Culemborg. Bij hem thuis vonden de agenten urenbriefjes, ook van een vader en een zoon uit Assen. Het viel op dat op bijna 200 dagen waarop zorg werd verleend in Assen, geld werd gepind in Culemborg of in het buitenland. Op die dag kan er geen sprake zijn geweest van zorgverlening, zei de aanklager.

Grove wijze misbruik

De man uit Culemborg stemde de invulling af met de zorgvragers in Assen. Het geld werd gebruikt voor privédoeleinden. Of doorgesluisd naar de rekeningen van de kinderen van de verdachte om beslaglegging te voorkomen. "Er is op grove wijze misbruik gemaakt van PGB gelden. Dit is belastinggeld, dat betaald is door medeburgers en bedoeld voor de zwakkeren in de samenleving", zei de officier van justitie. Hij rekende de verdachte aan dat die geen openheid van zaken gaf.

Kostwinner

De aanklager had een celstraf van twaalf maanden willen eisen. Hij hield rekening met de veroudering van de zaak. De verdachte heeft inmiddels een vaste baan en is kostwinner. Hem de gevangenis insturen vindt de officier van justitie niet (meer) passend. De zorgvragers in Assen en Hoogeveen krijgen voor hun kwalijke rol nog een aanbod van het Openbaar Ministerie waarmee hun zaken buiten de rechter om wordt afgedaan.