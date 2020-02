Bewoners Smilde boos over verplichte containerplaatsen

De Brugstraat in Smilde is een verscholen zijstraat van de drukke Rijksweg. Toch staan er nog 21 huizen aan. Ze genieten van een uitzicht over een aftakking van De Drentse Hoofdvaart en vanaf vandaag kijken bewoners ook uit op nieuw aangelegde standplaatsen voor hun containers.

Niet verkeersveilig

De afvalinzamelaar draaide de vuilniswagen tot voor kort aan het einde van de weg. Daar keerde hij vervolgens om op het pleintje. Maar op het pleintje stonden volgens de gemeente Midden-Drenthe, die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, vaak auto's geparkeerd waardoor de vuilniswagen niet kon draaien en achterstevoren terug de Rijksweg op moest sturen. Er ontstaat daardoor volgens de gemeente een onveilige situatie. Ook wil de afvalinzamelaar het risico om auto's te beschadigen zoveel mogelijk beperken.

"De gemeente heeft een probleem opgelost dat er helemaal niet was", vertelt Hans Driessen. Hij woont al negentien jaar in de Brugstraat. "Sprakeloos word je ervan. Als deze chauffeurs auto's zien staan, dan maken zij de containers niet leeg. Dat is te gek voor woorden, deze man moet gewoon zijn werk doen."

Ook buurvrouw Tilly van Dijk vindt het onzin dat de buurt nu de containers niet meer op de eigen oprit kan zetten. "Er was hier in de afgelopen jaren nooit een probleem. Ik heb de gemeente uitgelegd dat ik met de bewoners in gesprek zou gaan. Er zou op gelet worden dat wanneer de containers geleegd worden, daar geen auto's komen te staan. Maar daar wilde de gemeente kennelijk niet naar luisteren."

Bang voor containers in de Vaart

Van Dijk haalt haar container op om hem op de nieuwe plaatsen te zetten. Ze demonstreert aan de buren van een paar huizen verderop hoe dat in zijn werk moet gaan. "Je ziet, ik heb mijn container met plastic afval nu klaar staan op de nieuwe plek. Komt er geen vangrail omheen dan waait de container zo om en ligt de container met inhoud zo in de Vaart. Wie haalt dat er uit? Ik niet!"

Driessen is ook bang voor de wind. Door het open veld rondom het dorp en het kanaal kent de straat veel krachtige windvlagen. "Zelfs mijn trailer van 2,4 ton is hier door de extreme wind wel eens omgewaaid."

Het is volgens Van Dijk vooral niet praktisch. "Bewoners moeten nu vrij ver lopen naar deze plaatsen, ze liggen een stuk uit elkaar. Als het slecht weer is, met sneeuw en ijzel, dan is het niet te doen om de container hierheen te verplaatsen. Er wordt namelijk niets gedaan aan dit straatje. Er wonen hier ook ouderen en mensen die slecht te been zijn."

Stil protest

Volgens de gemeente Midden-Drenthe hebben de bewoners twee brieven gehad. Een brief met het verzoek om de containers aan de waterkant te plaatsen en een tweede brief over de aanleg van de containerplaatsen.

De bewoners zijn vooral erg verbaasd over de situatie. Ze hadden graag meegedacht en zeggen dat het voor veel onduidelijkheid zorgt. "Had ons de tijd gegeven om onze auto's weg te halen. Dan was dit helemaal niet nodig geweest en had het een hoop geld gescheeld", vertelt Van Dijk. Slechts enkele bewoners vonden een briefje op de deur. "Ze hadden hun standpunt al van tevoren ingenomen, we mochten niet meedenken en dat vind ik heel erg jammer."

"Ik denk niet dat ik hem op die nieuwe plekken ga neerzetten", vertelt buurman Driessen. De vorige keer werd zijn container daarom niet geleegd. Helemaal overtuigd van zijn plan is hij daarom nog niet. Hij zoekt nog medestanders in de straat voor het stille protest. "Deze hele toestand draait alleen om deze ene chauffeur die niet rijden kan. Het is nonsens en zonde van het geld, want ze hadden van dat geld ook gewoon de straat kunnen opknappen."