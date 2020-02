Wie wordt wethouder in Coevorden? 'Zo'n 10 sollicitanten'

Belangen Buitengebied Coevorden 2014 (BBC2014) moet op zoek naar een nieuwe wethouder, nadat bekend werd dat de huidige wethouder Jan Zwiers per 1 maart algemeen directeur wordt van FC Emmen.

'Deze week eerste gesprekken'

Tot vandaag konden mensen zich melden bij de partij. "Deze week gaan we de eerste gesprekken al voeren", zegt Ferry Booij. "We hebben een paar sollicitanten die in de gemeente wonen en ook een paar die niet in de gemeente Coevorden wonen. Als lokale partij willen we wel graag dat een wethouder in onze gemeente woont. De bereidheid tot verhuizen is er bij een aantal kandidaten."

Jan Zwiers stopt als wethouder en wordt algemeen directeur van FC Emmen (foto: FC Emmen)

Of de nieuwe wethouder er al tussen zit, kan de fractievoorzitter vanzelfsprekend nog niet zeggen. "We hebben hele mooie brieven en cv's ontvangen. Ik heb er een goed gevoel over."

Geen opzegtermijn

BBC2014 hoopt per 1 maart een nieuwe wethouder aan te kunnen stellen. Omdat het om een maatschappelijke functie gaat, vervalt volgens Booij de eventuele opzegtermijn voor de nieuwe wethouder bij de huidige werkgever. "Je mag direct weg, al wil je natuurlijk wel dat het netjes gebeurt."

Lees ook: