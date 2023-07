Herders na 33 jaar met schapen en koeien uit Witterveld gezet: 'Deuk in onze passie'

Schapenstal pal aan Witterveld

Het vertrouwen in de toekomst is zelfs zo groot, dat Rogaar en Visser met hun bedrijf, na intensief overleg met de gemeente Assen, de provincie Drenthe en Defensie, tien jaar terug een grote schapenboerderij bouwen aan de Witterweg. Een stal met de kont pal aan het Witterveld, en waarin een kleine tweeduizend Drentse heideschapen passen. Want behalve het enorme Witterveld, doen ze ook nog andere, kleinere begrazingsprojecten.

"Een ideale plek, omdat je dan zo met de schapen het veld in kunt. En als er iets met een schaap is, of er is iets mis met de afrastering, dan ben je er ook zo. Het is natuurlijk een uitgestrekt gebied, met kilometers afrastering. We hebben hier een quad staan, en daarmee ben je dan snel ter plaatse", vertelt Rogaar.

Geen natuurvergunning

Voor de stal is volgens de provincie geen speciale natuurvergunning nodig. Want het bedrijf van Visser en Rogaar draagt juist bij aan het natuurbeheer van het Witterveld, zo is de redenatie. Maar als ze toen hadden geweten welk onheil ze jaren later zou treffen, dan hadden ze de schapenstal daar nooit gebouwd. "Nee, natuurlijk niet. Geen haar op mijn hoofd. We hebben er 1,1 miljoen euro ingestoken. En waarvoor? We zitten met onze stal pal naast het veld, waar dus straks een andere herder schapen gaat uitladen. Wij zullen dat allemaal zien gebeuren. Zuurder kan het haast niet", vertelt Visser.

Ook vreest ze voor de toekomst van de stal, die ze binnenkort te koop gaan zetten. "Want we zitten met onze schapenboerderij pal op een Natura2000-gebied, maar dan wel zonder speciale vergunning. De verbintenis met het natuurbeheer op het Witterveld is nu ineens weggevallen. Zijn we nu ook een soort PAS-melder? Eerst alles keurig legaal, en nu met alle gedoe dan toch zomaar illegaal. Wat die ene man van Rijksvastgoedbedrijf ons heeft aangedaan, heeft nogal consequenties voor ons", aldus een verbitterde Caroline Visser.

Nieuwe baas 'kasteelheer'

De kwade genius in het hele verhaal is volgens het herderspaar een nieuwe terrreinopzichter, die medio 2019 op hun pad komt. Rijksvastgoedbedrijf is dan officieel 'de baas' geworden over het Witterveld. Visser en Rogaar krijgen dan ineens te maken met een terreinopzichter, met wie het al snel misgaat. Meteen kondigt hij allerlei veranderingen aan. "Er moeten drastisch minder dieren in het veld voor begrazing, we moesten uit de weilanden die als buffer rond het Witterveld liggen. Daar gaan ze ineens maaien en afvoeren." En zo stapelen de ergernissen zich al snel steeds verder op.

"Die man gedraagt zich als een kasteelheer", oordeelt Visser. "We hadden maar te doen wat hij vond dat er moest gebeuren. Normale communicatie was er nauwelijks, overleg had hij geen behoefte aan, opdrachtjes stuurde hij via Whatsapp. Niet eens met tekst, soms alleen met een foto, van bijvoorbeeld een tak op een raster. Met de bedoeling dat we die snel eraf moesten halen."

'Domme schapenboeren'

Visser en Rogaar kregen steeds meer het gevoel dat ze een stelletje 'domme schapenboeren' waren, zonder enige kennis. "Ron kent het Witterveld als zijn broekzak, hij kent elk plekje, weet alles van het beheer, en dan word je zo behandeld?" Ze vinden de manier van communicatie 'intimiderend' en ook verwijten ze de man 'pestgedrag'.

"Het was wel duidelijk dat hij van ons afwilde. Alleen moest hij nog een manier vinden. Die heeft hij uiteindelijk gevonden."