Amsterdams topstuk en vrouwelijke kunstenaars centraal in nieuwe expo De Buitenplaats

Een topstuk uit het Rijksmuseum in museum De Buitenplaats in Eelde. Het klinkt wat vreemd in de oren, maar toch is het zo. Tot en met eind oktober hangt De Serenade van Judith Leyster in Noord-Drenthe. Daarnaast opent het museum dit weekend de expositie 'Vrouwen van De Buitenplaats'.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het werk van Judith Leyster uit 1629 in het Drents Museum kwam te hangen, vertelt museumdirecteur Mariëtta Jansen. "Maar daar kon het niet en uiteindelijk zijn wij benaderd. We waren direct enthousiast."

Het idee om topstukken uit het Rijksmuseum 'in den lande' tentoon te stellen, komt van stichting De zes samenwerkende musea. In musea in alle Nederlandse provincies is een topstuk uit de eregalerij te bekijken. Deze wordt vervolgens gekoppeld aan een eigen stuk van het museum onder de naam 'Match'.