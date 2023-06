Geen straf voor neersteken toenmalige buurman in Annen

Een 53-jarige vrouw uit Zuidlaren die vorig jaar begin juli haar toenmalige buurman in Annen stak met een mes, krijgt geen straf opgelegd. De vrouw stak volgens de rechter in blinde paniek en daarom kan het steken haar niet worden aangerekend.

Er was zeker al 15 jaar lang sprake van burenruzie. Die escaleerde die zomerdagmiddag. In de periode van 2018 tot in 2022 waren 34 meldingen bij de politie binnengekomen over overlast door de buurman. Er werd gesproken over geluidsoverlast door muziek en geblaf, maar ook stankoverlast door vuur en vuurwerk. Meermalen is door politie en de gemeente bemiddeld, maar de buurman stond hier niet open voor.

Gefilmd

Die dag in juli liep de zoon via de garagedeur de woning binnen. De buurman stond buiten te schelden en te drinken. Een buurtgenoot filmde dat tafereel. Op die film is volgens de rechter te zien dat de 60-jarige buurman de zoon achternaloopt en op de garagedeur slaat. Er ontstond een woordenwisseling onder de carport. De buurman pakt van de grond een balletje op en gooit dat naar zijn hond. Hij draait zich om en loopt weg. Op dat moment komt de vrouw met een mes naar buiten.

Toename van angst

Ze was ervan overtuigd dat haar zoon werd aangevallen. "Sodemieter op", zou ze hebben geroepen. De buurman draaide zich om en sloeg de vrouw op haar hals. Ze mocht zich volgens de rechter verdedigen, maar niet op deze manier. Een klap verweren met het steken met een mes is buitenproportioneel, zei de rechter. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de jarenlange ruzie, waardoor de angst bij de vrouw is toegenomen.

Niet strafbaar

"En dan staat ze tegenover een veel sterkere en grotere man, die haar aanvalt. Ze kon geen kant op en is niet tegen hem opgewassen", schetste de rechter. Het is aannemelijk dat de angst nog meer is toegenomen en de vrouw wilde de man van haar terrein afhebben. In deze 'hevige gemoedstoestand' heeft ze gestoken. Dit betekent dat ze dan niet strafbaar is. De schadeclaim van 21.000 euro van de oud-buurman werd afgewezen.