Meppel krijgt na de zomer nieuw skatepark: 'Skaters kunnen dan echt een lekkere flow rijden'

Een skatepark dat voldoet aan alle 'basics'. Na de vakantie gaat dat er komen in Meppel. Waarschijnlijk begint de bouw ervan eind september, of in oktober, verwacht Binie Olinga, voorzitter van de Meppeler Skate Vereniging.

"Er komen rails, leges en quarterpipes", zegt Binie. En dat is al heel wat anders dan het huidige park. "Dat is rechttoe, rechtaan. Heel ouderwets eigenlijk. Er is een halfpipe en twee quarterpipes. Dit nieuwe park gaat veel meer mogelijkheden bieden. Skaters kunnen dan echt een lekkere flow rijden. In het huidige park kunnen ze heen en weer. Zo meteen kunnen ze een run maken met wel vijf of zes verschillende trucs. We gaan hier zeker wat meer wedstrijdjes houden."