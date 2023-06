Nog weinig te doen tegen delen telefoonnummers op sociale media

Telefoontjes en appjes met ongevraagd advies. Dreigende taal voor het geval je er niet op in gaat. Vanuit het niets. Wat blijkt? Onbekenden hebben je telefoonnummer gedeeld op sociale media met het verzoek om te bellen. Doxing wordt het genoemd. Tweede Kamerlid Eline Vedder van het CDA overkomt het.

Maandenlang werd er onderhandeld over een landbouwakkoord. Het kabinet, boeren- en natuurorganisaties, ze waren er allemaal bij betrokken. Maar een week geleden stapt LTO uit het overleg. Er zouden onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders perspectief en inkomenszekerheid te bieden. Gevolg: het landbouwakkoord klapt, boeren zijn ontevreden. Het CDA wordt door verscheidene mensen in de agrarische sector gezien als de partij die de stekker uit het kabinet kan trekken. Om er extra druk op te leggen, worden de telefoonnummers van CDA-Kamerleden op sociale media geplaatst.

Vedder meldt op Twitter dat ze 'non stop telefoon en appjes' krijgt waarin ze 'advies' zou krijgen. En wat er gebeurt als ze het advies niet opvolgt. 'Knap ziek' is ze ervan.

Gewoon op internet

Erg moeilijk is het niet om het telefoonnummer van Vedder te achterhalen. Het staat gewoon op internet, op de site van het CDA Drenthe. Geen haan die er naar kraait. Ten minste, tot voor kort. Maar hoe anders is dat nu.

Want je kunt je voorstellen dat het niet fijn is als jouw telefoonnummer wordt gedeeld op internet. En het wordt nog vele malen vervelender als mensen je gaan bellen en ongevraagd van advies voorzien. Zodra er ook bedreigingen bij komen, ben je er helemaal klaar mee. "Een oproep tot massale intimidatie maakt dat ik nu moet overwegen om moeilijker bereikbaar te worden", aldus de Drentse boerin in de Tweede Kamer.

Is doxing verboden?

Het ongevraagd delen van privacygevoelige informatie op internet, op zijn Engels doxing genoemd, is niet verboden. Nog niet tenminste. In de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een wet die dit fenomeen moet verbieden.

Dat is ook geen gekke gedachte. Hoewel doxing al zo lang bestaat als dat het internet er is, nam dit fenomeen vooral tijdens coronatijd een vlucht. Door huisadressen en telefoonnummers te posten van mensen waar je het niet mee eens bent, kun je behoorlijk intimideren.

Doxing voorkomen

Kun je voorkomen dat jouw gegevens op internet worden geplaatst? Dat is lastig. Door ons jarenlange internetgebruik hebben we overal sporen achtergelaten op het wereldwijde web. De beste manier is om zo anoniem mogelijk te zijn op internet en je privacy instellingen zo in te stellen op sociale media, dat daar weinig tot niets van je te vinden is. Zorg bovendien voor veilige wachtwoorden en pas ze regelmatig aan.

Is dat voldoende? Dat is moeilijk om te zeggen. Misschien dat een verbod op het publiceren van privégegevens in combinatie met strenge straffen iets oplost. Daar wordt aan gewerkt, de Eerste Kamer praat er binnenkort over. Maar hoe gaat de politie en het Openbaar Ministerie een nieuwe wet handhaven, als zij nu al bijna niet de capaciteit hebben om de huidige problemen aan te pakken.

Premier Rutte laat zich er niet door afschrikken. "Je lost niet alles met wetten op. Dit heeft te maken met hoe je als land wilt functioneren. We willen toch niet afhankelijk zijn van wel of niet een wet, of je dit soort idiotie niet doet?", aldus de minister-president tegen de NOS

Afwachten

Voor Eline Vedder is het vooraf wachten tot de storm overwaait. Een ander telefoonnummer nemen als politicus is lastig, als anderen je hier op weten te vinden. Je nummer van internet halen? Liever niet. Het is juist de kracht van een politicus om in contact te staan met het volk.