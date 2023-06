Waterschap Vechtstromen stelt verbod in om water uit vijvers te halen

Waterschap Vechtstromen stelt een onttrekkingsverbod in voor oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is. Het waterschap doet dit om grootschalige problemen met de waterkwaliteit in dit soort vijvers te voorkomen.

Door de droogte en het warme weer, is de watertemperatuur in vijvers opgelopen. Omdat warmer water minder zuurstof bevat, is het zuurstofgehalte in vijvers de afgelopen tijd afgenomen. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen.